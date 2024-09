China: Xi propõe estreitamento de laços com líderes africanos em fórum - O Liberal

Dezenas de líderes africanos se reuniram nesta quinta-feira, 5, em Pequim para uma cúpula que sinaliza a influência da China em um continente que ela espera que seja um aliado-chave para resistir a uma ordem global liderada pelos EUA. O presidente chinês Xi Jinping prometeu aos líderes africanos bilhões de dólares em empréstimos e investimentos privados nos próximos três anos e propôs que as relações com todos os países africanos que têm laços diplomáticos com a China sejam elevadas ao nível “estratégico”.

“Estamos lado a lado para defender firmemente nossos direitos e interesses legítimos”, disse ele na cerimônia de abertura do Fórum de Cooperação China-África.

A China se tornou um grande player na África desde que o fórum foi fundado em 2000. Suas empresas investiram pesadamente em mineração para os recursos que a indústria chinesa precisa, e seus bancos de desenvolvimento fizeram empréstimos para construir ferrovias, estradas e outras infraestruturas sob o programa Cinturão e Rota.

Os líderes africanos acolheram a assistência da China, mas estão pressionando por um alinhamento mais próximo da ajuda com as metas de desenvolvimento do continente. Eles estão buscando industrializar suas economias e expandir as exportações agrícolas para reduzir o déficit comercial com a China.

“No contexto do nosso esforço de industrialização, o portfólio de investimentos privados na África deve ser suficientemente diversificado para se estender além do campo tradicional de mineração e recursos energéticos”, disse Moussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana, discursando no fórum em francês.