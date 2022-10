China: trabalhadores deixam fábrica de iPhones em meio a restrições por covid

Os trabalhadores da fábrica da Foxconn de Zhengzhou, no centro da China, parecem ter saído da cidade para evitar as restrições para combate à covid-19, com muitos viajando a pé por dias depois que um número desconhecido de funcionários ficou em quarentena na instalação devido a um surto de vírus.

Vídeos que circulam nas plataformas de mídia social chinesas mostraram pessoas que supostamente são trabalhadores da Foxconn subindo cercas e carregando seus pertences pela estrada. A fábrica da Foxconn em Zhengzhou é uma das maiores da China que montam produtos para a Apple, incluindo seus mais recentes dispositivos iPhone 14.

Nem todos os vídeos que mostravam trabalhadores supostamente saindo da instalação puderam ser verificados. Não está claro se os trabalhadores que deixaram a instalação escaparam ou se foram autorizados a sair. A Foxconn não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Voluntários de vilarejos próximos distribuíram alimentos e bebidas para os trabalhadores. A mídia local diz que os trabalhadores da Foxconn reclamaram da má qualidade dos alimentos e da falta de assistência médica para aqueles que testaram positivo em meio a preocupações crescentes de que a infecção possa estar se espalhando. A empresa negou rumores de que 20 mil pessoas na fábrica haviam sido infectadas por covid-19.