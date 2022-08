China suspende diálogos bilaterais com EUA, após visita de Pelosi a Taiwan

A China anunciou nesta sexta-feira (5) que vai cancelar ou suspender diálogos com os EUA sobre questões que vão de mudanças climáticas a relações militares e esforços de combate às drogas, em retaliação pela visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana.

As medidas são as últimas de uma série de passos que têm a intenção de punir Washington por permitir a viagem à ilha que a China alega ser parte de seu território. Forças chinesas também estão realizando exercícios militares nos arredores de Taiwan. Além disso, mísseis foram disparados, segundo autoridades de defesa taiwanesas.

A China também anunciou sanções não especificadas a Pelosi e sua família. De modo geral, no entanto, sanções do tipo são de natureza simbólica. Segundo comunicado do Ministério de Relações Exteriores chinês, Pelosi desconsiderou as preocupações e a resoluta oposição de Pequim à visita. Fonte: Associated Press.