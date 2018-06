China sugere que pode haver alívio em sanções contra Coreia do Norte na ONU

A China sugeriu nesta terça-feira que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) considerará a suspensão ou a retirada de sanções contra a Coreia do Norte, se o país cumprir resoluções da ONU e obter progressos em negociações diplomáticas.

Horas após a reunião entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Cingapura, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, disse que as sanções no Conselho de Segurança contra a Coreia do norte foram elaboradas para ser ajustadas e poderiam ser suspensas ou retiradas, de acordo com as atitudes do regime de Pyongyang.

O Conselho de Segurança poderia relaxar ou retirar as sanções se houver o cumprimento das medidas desejadas por parte dos norte-coreanos, disse Geng em Pequim. “As sanções não são um fim”, comentou. “Nós acreditamos que o Conselho de Segurança deveria fazer esforços para apoiar o impulso diplomático neste momento.”

A posição chinesa ecoa declarações do ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, que pediu a retirada das sanções durante visita em maio a Pyongyang, capital norte-coreana. Já autoridades americanas dizem que as sanções duras garantiram a presença de Kim na mesa de negociações.

Após a reunião com Kim, Trump descartou um alívio imediato nas sanções. Segundo ele, esse recuo poderia ocorrer “quando estivermos seguros de que as armas nucleares não são mais um fator”. Fonte: Associated Press.