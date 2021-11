China se opõe ‘firmemente’ a convite dos EUA a Taiwan para fórum sobre democracia

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian afirmou nesta quarta-feira, 24, que seu país “se opõe firmemente” ao convite feito pelos Estados Unidos para que autoridades de Taiwan participem de uma cúpula de líderes sobre democracia. “Há apenas uma China no mundo. O governo da República Popular da China é o único representante legal de toda a China, e Taiwan é parte inalienável do território chinês”, disse ele, durante entrevista coletiva.

O porta-voz afirmou que o princípio de que há apenas uma China é uma norma “em geral aceita das relações internacionais” e que Taiwan “não tem nenhum outro status na lei internacional” além de ser parte da China.

O governo de Pequim pede que os EUA não deem plataformas para forças pela independência de Taiwan.

Na coletiva, o porta-voz ainda criticou a cúpula como um todo, apontando que a democracia “é um valor comum de toda a humanidade”, não sendo restrita a alguns países.

Para o governo chinês, os EUA estão usando “a chamada democracia” como um instrumento para avançar em questões estratégicas.

Pequim acusou também os EUA de terem uma “mentalidade de Guerra Fria”.