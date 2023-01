China retoma emissão de vistos para viajantes do Japão a partir deste domingo

A China retomará a emissão de vistos para viajantes japoneses a partir deste domingo, 29, informou a embaixada chinesa em nota. A medida põe fim a uma suspensão de quase três semanas, um aparente protesto pelos requisitos de entrada mais restritos exigidos pelo Japão aos turistas chineses devido ao aumento de infecções pela covid-19 na China após a redução abrupta das restrições ao coronavírus no país, bem como aos escassos dados de Pequim sobre a pandemia.

O Japão reabriu suas fronteiras para turistas individuais em outubro, permitindo que viajantes entrem apresentando um comprovante de vacinação em vez de fazer testes nos aeroportos, a menos que apresentem sintomas. Para os viajantes da China, porém, o país exigia a apresentação de testes negativos antes da partida, e um teste adicional na chegada.

A China também parou de emitir vistos para sul-coreanos após a Coreia do Sul fazer o mesmo no início de janeiro para viajantes chineses. Na sexta-feira passada, Seul disse que manteria a medida em vigor até o final de fevereiro devido a preocupações de que a disseminação do covid na China piorasse após as viagens do Ano Novo Lunar.

As autoridades de saúde na China disseram que as infecções atingiram o pico, mas há preocupações no exterior de que Pequim não esteja compartilhando dados suficientes.

A última onda de infecções pela covid no Japão parece estar diminuindo nas últimas semanas, com casos diários confirmados caindo para cerca de um quinto do pico no início de janeiro.

O governo do Japão anunciou na semana passada planos para rebaixar a doença para um equivalente à gripe sazonal em maio, uma medida que relaxaria ainda mais a exigência do uso de máscaras e outras medidas preventivas enquanto o país busca retornar à normalidade. Fonte: Associated Press.