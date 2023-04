China retira exigência de teste PCR para viajantes que chegam ao país

Os viajantes que entrarem na China não precisarão mais fornecer um resultado negativo do teste PCR a partir de sábado, dia 29, em mais uma flexibilização da política Covid Zero do país. A alternativa será apresentar um resultado de teste antígeno negativo feito 48 horas antes do embarque, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning.

Nos últimos três anos, a China impôs uma série de controles para tentar eliminar o coronavírus da comunidade, incluindo restrições de circulação e testes regulares em massa. Mas depois que as regras prejudicaram a economia do país e provocaram protestos, o governo começou a reverter as medidas em dezembro. Em março, a emissão de todos os tipos de vistos foi retomada como parte dos esforços para retomada do turismo. Fonte: Associated Press.