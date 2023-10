China restringe exportação de alguns produtos de grafite para ‘proteger segurança nacional’

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta sexta-feira, 20, restrição para exportações de três tipos de produtos de grafite considerados “altamente sensíveis” e utilizados na produção de baterias para veículos elétricos. Em coletiva de imprensa, um porta-voz do Ministério afirmou que a medida objetiva “proteger a segurança nacional” da China.

Segundo comunicado, compradores desses três tipos de grafite deverão submeter um pedido de permissão, que passará por aprovação do Ministério do Comércio e do Conselho de Estado da China, antes que as exportações sejam realizadas.

Por outro lado, foram removidas restrições a exportações de outros cinco tipos de grafite, considerados de “baixa sensibilidade” e usados nos setores químicos e de aço.

As medidas serão efetivas a partir de 1º de dezembro deste ano. Na coletiva, o porta-voz ressaltou que as restrições seguem a legislação internacional e que a China notificou outros países sobre a decisão.

“O ajuste normal dos controles de exportação da China não tem como alvo nenhum país ou região específica, e as exportações que estiverem em conformidade com as regulamentações relevantes serão permitidas”, reiterou o Ministério do Comércio.

O anúncio ocorre dias depois dos Estados Unidos emitirem novas sanções sobre as exportações de semicondutores americanos para empresas da China.

Em julho, Pequim também anunciou restrições para as exportações de gálio e germânio, metais tidos como importantes para a produção de semicondutores, em meio a tensões comerciais envolvendo Washington e aliados.