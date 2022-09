China rejeita relatório da ONU que denuncia abusos contra direitos humanos

A China rejeitou um relatório divulgado na quarta-feira, 31, pela Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) que denunciou violações contra os direitos humanos de muçulmanos da etnia uigur na região de Xinjiang.

Em resposta, o corpo diplomático chinês na ONU protestou contra o documento e alegou que o texto ignora conquistas sobre direitos humanos na região. “Com base na desinformação e mentiras fabricadas por forças anti-China e de presunção de culpa, a chamada ‘avaliação’ distorce as leis da China, difama e calunia a China, e interfere nos assuntos internos da China”, diz o protesto.

O governo do Japão foi um dos primeiros a comentar o relatório. O principal porta-voz do governo japonês instou a China a melhorar a transparência e as condições de direitos humanos em Xinjiang. “O Japão está muito preocupado com as condições dos direitos humanos em Xinjiang, e nós acreditamos que é importante que valores universais como liberdade, direitos humanos e estado de direito também sejam garantidos na China”, disse o secretário Hirokazu Matsuno. Fonte: Associated Press.