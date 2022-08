China reitera ameaça de uso de força militar para anexar Taiwan

A China reiterou nesta quarta-feira (10) a ameaça de usar suas forças militares para trazer Taiwan de volta sob seu controle, em meio a exercícios militares que elevaram as tensões entre as partes aos maiores níveis em anos.

A ameaça, feita em comunicado emitido pelo escritório chinês para assuntos relacionados a Taiwan, vem após quase uma semana de exercícios militares que a China vem conduzindo nos arredores da ilha. As manobras começaram após uma recente e polêmica visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.

As ações da China têm prejudicado voos e o transporte marítimo numa região que é considerada crucial para as cadeias de oferta globais, gerando fortes críticas dos EUA, Japão e outros países.

Versão em inglês do comunicado chinês diz que Pequim irá “trabalhar com a maior sinceridade e se esforçar ao máximo para garantir a reunificação pacífica”.

“Mas não vamos abrir mão do uso da força, e nos reservamos a opção de tomar todas as medidas necessárias. Isso é para evitar interferência externa e todas as atividades separatistas”, acrescenta o comunicado. Fonte: Associated Press.