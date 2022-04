China prorroga lockdown em Xangai

Com o surto de covid em Xangai, na China, as autoridades decidiram manter o lockdown decretado no último dia 28 de março. Toda a capital financeira do país foi confinada, enquanto as autoridades reforçam o programa de testagem em massa na população.

Em um comunicado, as autoridades não deram um novo prazo para suspender o confinamento. Com uma política de “covid zero”, a China tem implementado as mais rígidas medidas para tentar conter a disseminação do vírus.

No entanto, o governo, que tenta diminuir o impacto econômico das restrições, permitiu que algumas empresas continuassem funcionando no modelo de “circuito fechado” semelhante ao usado nos Jogos Olímpicos.