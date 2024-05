Mundo China promete manter fortalecimento da cooperação bilateral com o Irã, em reunião de ministros

A China se comprometeu nesta terça-feira, 21, a manter o fortalecimento da “cooperação estratégica” com o Irã, “independente de como a situação mudar” após o falecimento do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e do ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian.

“Vamos proteger os interesses em comum de ambas as partes e continuar trabalhando pela paz regional e mundial”, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, em nota divulgada nesta terça. “Acreditamos que o governo e a população iraniana transformarão o luto em força para manter o desenvolvimento estável do país.”

Wang teve uma reunião bilateral com o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Mahdi Safari, que representou o país no Encontro de Cooperação Organizacional entre Ministros de Relações Exteriores, em Xangai.

No comunicado, Safari reiterou que política doméstica e externa do Irã não será alterada e destacou a importância da parceria com a China.

“Graças a reconciliação saudita-iraniana promovida pela China, o Irã está disposto a dar continuidade ao processo e a melhorar as relações com os países da região”, afirmou o vice-ministro.