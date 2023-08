Mundo China pede que EUA não aceitem a visita do vice-presidente de Taiwan

O governo chinês pediu aos Estados Unidos para não aceitar a parada no país do vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te. O líder taiwanês planeja duas paradas nos EUA na semana que vem, quando vai visitar o Paraguai.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China solicitou que os EUA cortem relações com Taiwan, que, segundo ele, fortalece as forças separatistas.

“A China insta os EUA a respeitarem o princípio de uma só China e os três comunicados conjuntos China-EUA, agindo de acordo com o compromisso de seus líderes de não apoiar a independência de Taiwan”, afirmou o porta-voz.

Ele também enviou uma mensagem ao Partido Democrático Progressista de Taiwan ao afirmar que a independência do território é “um beco sem saída” e que ” bajular os EUA e vender Taiwan apenas prejudicará a população”.