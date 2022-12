China pede a países que se baseiem na ciência ao receber viajantes chineses

Pequim pediu a governos estrangeiros que cumpram com os princípios científicos ao estabelecerem protocolos de viagem, logo após os Estados Unidos se juntarem a um grupo crescente de países que estão impondo triagens para covid-19 a passageiros vindos da China, relata o The Wall Street Journal.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que espera que as triagens sejam feitas “de maneira proporcional e baseada na ciência, sem afetar as trocas normais entre pessoas”.