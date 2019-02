China paga “grande preço” por tarifas e quer acordo comercial, diz Trump

São Paulo, 03 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a economia da China está “pagando um grande preço” por causa das tarifas americanas no comércio. Segundo Trump, o governo de Pequim mostra agora mais disposição em fechar um acordo bilateral e evitar mais problemas para suas exportações.

Trump comentou o assunto durante entrevista à rede americana CBS News, realizada na sexta-feira e veiculada neste domingo. “Estamos em uma posição diferente agora”, comparou ele em relação aos meses iniciais de seu governo. Para Trump, a China agora está mais fragilizada e disposta a fechar um acordo.

O presidente americano disse também que o governo chinês tem ajudado na diplomacia na questão da Coreia do Norte. Os EUA querem garantir que os norte-coreanos desistam de qualquer programa nuclear e evitem conflitos com a Coreia do Sul. “A Coreia do Norte quer fazer um acordo”, afirmou Trump, que deve se reunir novamente mais adiante com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Ele não quis informar a data em que o encontro pode ocorrer, durante a entrevista.