China nos ajudou muito com a questão da Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira que, embora tenha imposto pesadas tarifas contra produtos comprados da China, o país asiático o “ajudou muito” nas negociações para realização da cúpula com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

“Xi Jinping (presidente da China) fez muito, muito por nós. Ele é meu amigo”, afirmou Trump, em comício no estado americano de Minnesota, transmitido pelas redes sociais dele.

A uma plateia composta de apoiadores do Partido Republicano, Trump discursou por 56 minutos e garantiu que a Coreia do Norte está se desnuclearizando, “apesar do que a mídia mostra”. “Você não vê na CNN, mas eles (os norte-coreanos) vão parar com o lançamento de mísseis, testes nucleares e a ameaçar o Japão”, afirmou.

Ao comemorar o encontro com Kim Jong-un, Trump disse ter se dado bem com Kim Jong-un. “Foi um grande encontro, apesar do que a mídia mostra. Há um ano e meio atras ninguém falaria que isso era possível”, afirmou.

Trump pediu ainda o voto para candidatos republicanos nas eleições de novembro. “Os democratas querem mais impostos e pretender deixar nossas fronteiras desprotegidas”, afirmou, criticando as políticas do ex-presidente Barack Obama.