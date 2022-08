China: movimento dos EUA sobre Taiwan mina ainda mais credibilidade do país

O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, avaliou que a potencial viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, à Taiwan, desafia a soberania chinesa e mina “ainda mais” a credibilidade nacional americana. “Alguns políticos nos EUA só se preocupam com seus próprios interesses, brincam abertamente com a questão de Taiwan e se tornam inimigos dos 1,4 bilhão de chineses, o que nunca terminará bem”, alertou Wang, em comentários a repórteres após evento com outros ministros de Relações Exteriores. O ministro acusou os EUA de desrespeitarem o princípio de “China única”, e desta forma, causar problemas no Estreito de Taiwan.