China expressa ‘esperanças’ de que EUA priorizem diplomacia com Coreia do Norte

O embaixador da China na Organização das Nações Unidas (ONU), Zhang Jun, expressou esperanças de que a política americana em relação à Coreia do Norte passará a dar mais importância à diplomacia e ao diálogo, em vez de aderir a uma “pressão extrema” para tentar parar o programa de enriquecimento nuclear de Pyongyang. “Sem enfrentar a questão da segurança e da paz de maneira adequada, definitivamente não temos o ambiente certo para nossos esforços de desnuclearização”, disse Zhang Jun. O governo do presidente Joe Biden já sinalizou que está preparando o terreno para um progresso nas relações com a Coreia do Norte, em que as etapas de desnuclearização seriam atendidas com alívio de sanções por parte dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.