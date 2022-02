China: EUA aumentam ameaça de guerra e criam tensão entre Rússia e Ucrânia

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin afirmou que os Estados Unidos vêm aumentando a ameaça de guerra e criando um ar de tensão no conflito entre Rússia e Ucrânia. De acordo com ele, essa postura dos EUA afetou gravemente a economia, a estabilidade social e a vida das pessoas na Ucrânia, acrescentando obstáculos ao avanço do diálogo e da negociação entre as partes envolvidas.

“Devemos salientar que é exatamente o exagero persistente e a disseminação de desinformação por alguns no Ocidente que acrescentou mais turbulência e incerteza ao mundo já repleto de desafios e intensificou a desconfiança e a divisão”, destacou durante entrevista coletiva.

O porta-voz também ressaltou que a China e a Rússia sempre trabalharam para desenvolver um relacionamento cooperativo mutuamente benéfico. Segundo ele, a comunidade internacional pode ver “muito claramente” quem é o verdadeiro causador de problemas e ameaça à segurança no mundo. “Atos egoístas que transferem a culpa para os outros não apenas prejudicarão o próprio país e o povo, mas também todas as pessoas do mundo. Pedimos as partes envolvidas que deixem de fazer comentários que exacerbem as tensões”, disse.