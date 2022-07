China enfrenta desafios e riscos mais complexos, avalia Xi Jinping

Os desafios e riscos a serem solucionados pela China no momento são mais complexos do que nunca, tanto no cenário doméstico quanto internacional, avaliou o presidente Xi Jinping, em discurso divulgado pela imprensa estatal chinesa nesta quarta-feira. Segundo ele, o gigante asiático entrou em uma fase de novos oportunidades estratégicas de desenvolvimento, à medida que “grandes mudanças no mundo” aceleraram a evolução da economia global.

Perto do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, que ocorre na segunda metade deste ano, Xi salientou a necessidade de todas as esferas do governo trabalharem em conjunto para “aumentar o senso de urgência, cultivar novas oportunidades e abrir uma nova situação com estratégias e táticas corretas por um novo mundo de desenvolvimento”.