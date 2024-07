China emite alerta mais elevado para tempestades e possíveis desastres geológicos

A China emitiu hoje o alerta mais elevado para tempestades e possíveis desastres geológicos em regiões atingidas por fortes chuvas neste final de semana, de acordo com a agência estatal Xinhua.

O alerta vermelho para tempestades é o mais grave do sistema meteorológico chinês, divido em alertas de quatro níveis, e sinaliza ameaças para o setor de transportes e de agricultura.

Algumas áreas nas províncias de Anhui, Jiangsu, Hubei, Hunan, Jiangxi e Guizhou devem esperar chuvas torrenciais, sendo que algumas regiões podem sofrer chuvas fortes de até 280 milímetros em 24 horas até as 14h de domingo (horário local), de acordo com a previsão do Centro Meteorológico Nacional da China. Essas regiões também estão sob o alerta de possíveis desastres geológicos.

O observatório nacional também emitiu um alerta azul, o nível mais baixo no sistema de alerta, para o clima convectivo, como trovões, ventos fortes e granizo, que deverá atingir muitas regiões, incluindo Pequim, Hebei, Mongólia Interior, Hubei, Anhui e Jiangsu durante o período.