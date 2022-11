Mundo China: em encontro com Scholz, Xi Jinping defende cooperação em meio ao ‘caos’

Em visita oficial à China, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, se reuniu nesta sexta-feira, 4, com o presidente do país asiático, Xi Jinping. Segundo comunicado do governo chinês, veiculado pela imprensa estatal, Xi defendeu a cooperação entre os dois países, em meio a um cenário geopolítico “complexo”.

“Como potências influentes, a China e a Alemanha devem trabalhar juntas em tempos de mudança e caos para fazer mais contribuições para a paz e o desenvolvimento mundial”, afirmou Xi, que recebeu Scholz no Grande Salão do Povo, em Pequim.

A ocasião marca a primeira viagem de um líder ocidental à China desde que Xi Jinping consolidou inédito poder durante o 20º Congresso do Partido Comunista, no mês passado.

A visita gerou controvérsia na Europa, onde há desconfianças sobre a política externa chinesa. Em artigo publicado no site Politico, Scholz defendeu a decisão de ir à China, com uma justificativa pragmática. “É aqui que novos centros de poder estão surgindo em um mundo multipolar, e pretendemos estabelecer e ampliar parcerias com todos eles”, escreveu.