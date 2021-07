China e Rússia reforçam ‘cooperação estratégica’ entre militares

O Ministério da Defesa da Rússia informa em comunicado nesta quarta-feira (28) sobre uma reunião dos ministros da Defesa do país e da China, no qual as partes buscaram reforçar a “cooperação estratégica” na área militar. O ministro russo, general Sergei Shoigu, afirmou que o pessoal militar das duas nações retornam gradualmente o ritmo anterior de interações, após o auge da covid-19.

Sergei Shoigu disse que estava feliz em aceitar o convite para participar de exercícios militares realizados em território chinês, sem especificar quais seriam eles. O militar agradeceu ao ministro chinês, Wei Fenghe, por sua atenção para o desenvolvimento da cooperação militar e técnica entre os dos países “no espírito de uma parceria abrangente e de cooperação estratégica”.