Brasil e Mundo China e Rússia falam em estreitar laços em encontro de Xi Jinping com primeiro-ministro russo

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira, 20, em encontro com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, que o país quer ampliar sua cooperação com a Rússia, e que a China apoia Moscou “na tomada do caminho de desenvolvimento que a nação escolher”.

Segundo a mídia estatal chinesa, Xi afirmou que os efeitos positivos das relações entre os dois países vão continuar existindo em um “processo abrangente”, e que ambas as partes devem aproveitar ao máximo a confiança política mútua e a cumplicidade econômica para enriquecer em cooperação.

O primeiro-ministro russo pontuou que os dois encontros entre Vladimir Putin e Xi Jinping este ano mostram a “forte vontade” dos dois países aprofundarem uma parceria estratégica, e destacou que a Rússia está disposta a trabalhar ao lado da China neste objetivo.