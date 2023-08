China e Rússia buscam fortalecer relações e discutem papel dos Brics em telefonema

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou, durante um telefonema com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, que os dois países são parceiros confiáveis e devem seguir com coordenação estratégia. “O lado russo está disposto a continuar a fortalecer a comunicação e a coordenação com o lado chinês em estruturas multilaterais”, afirmou o ministério chinês, em nota.

Wang Yi também ressaltou a importância dos Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e o desenvolvimento conjunto do grupo e declarou apoio à África do Sul como sede do próximo encontro dos países líderes.

Durante o telefonema, a China reafirmou a postura “independente e imparcial” em relação à guerra da Ucrânia, de acordo com comunicado oficial.

Papel que, segundo a nota, foi apreciado pelo ministro russo.