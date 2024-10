China e Índia anunciam ‘acordo’ para resolver disputa de fronteira

A China anunciou que alcançou um “acordo” com a Índia para resolver disputas em sua zona de fronteira. Nova Délhi havia dito antes ter negociado com Pequim a realização de patrulhas militares na região.

China e Índia, os dois países mais populosos do mundo, costumam acusar um ao outro de tentar usurpar territórios ao longo de sua fronteira não oficial, conhecida como “linha de controle real”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.