China e Hong Kong liberam exigência de teste de covid-19 para viagens

As autoridades da China anunciaram nesta sexta-feira, 3, que não será mais exigido o teste de Covid-19 para viagens entre Hong Kong e o continente. A medida foi tomada para impulsionar novamente o crescimento econômico de ambos os lugares.

O chefe do Executivo da cidade de Hong Kong, John Lee, disse também que as cotas para viajantes serão eliminadas e todos os postos de controle de fronteira serão reabertos na próxima semana.

Por sua vez, o Canadá informou que vai estender até abril a exigência do teste de Covid para viajantes vindos da China, de Hong Kong e de Macau. A justificativa para a medida é o aumento contínuo de casos no território chinês e a falta de informações mais detalhadas sobre o vírus no país.