China: dois principais líderes divergem nas mensagens sobre o impacto da covid

Quando os dois principais líderes da China procuraram tranquilizar executivos estrangeiros cada vez mais frustrados com as rigorosas medidas de controle de covid-19 do país na semana passada, era como se a liderança chinesa estivesse falando com duas vozes.

Em 18 de maio, o presidente Xi Jinping falou por vídeo sobre os desafios econômicos que o mundo enfrenta como resultado da pandemia, mas fez pouca menção à própria crise econômica da China – agravada por sua abordagem de tolerância zero aos surtos de covid-19. Um dia depois, em uma reunião pessoal, o primeiro-ministro Li Keqiang adotou um tom mais franco e conciliador, concentrando suas observações principalmente nos problemas da própria China.

Falando a um grupo de altos representantes de multinacionais americanas, europeias e asiáticas que operam na China, Li disse que o país está “comprometido em encontrar um equilíbrio” entre fazer a economia funcionar e conter repetidos surtos, segundo pessoas que compareceram ao evento.

De particular interesse, disseram alguns participantes, Li não defendeu a estratégia de Covid-zero de Xi, em uma divergência de reuniões recentes que executivos estrangeiros tiveram com altos funcionários chineses, incluindo alguns envolvidos em comércio e comércio.

As observações de Li não desafiam abertamente a abordagem de Xi à pandemia. Mas os comentários expuseram o que autoridades do governo e conselheiros políticos descrevem como tensões latentes dentro do alto escalão do Partido Comunista sobre o compromisso de Xi com sua estratégia de zero Covid.

A abordagem de zero Covid, que se mostrou eficaz tanto para conter surtos quanto para fazer a economia funcionar novamente no início da pandemia, sustenta a visão de Xi de que a China administrou o vírus melhor do que o Ocidente. Mudar a política seria politicamente insustentável para o principal líder, dizem autoridades e assessores do governo, em um ano em que ele busca um terceiro mandato que quebra a tradição.