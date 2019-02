China diz que ‘diálogo e política’ são únicas vias para paz na Venezuela

O dialogo pacífico e a via política são a “única forma” de avançar a caminho de uma paz duradoura na Venezuela, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying.

“A China crê que os assuntos da Venezuela devem ser solucionados pelo povo da Venezuela, dentro do marco de sua Constituição e leis, e através do diálogo pacífico e da via política”, afirmou.

A declaração de Hua Chunying foi uma resposta a uma pergunta sobre uma reunião feita ontem pelo Grupo de Contato Internacional, que é liderado pelo presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, e do qual faz parte também Espanha, Itália, Portugal e Suécia.

A China é um aliado próximo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a quem emprestou milhões de dólares para ajudar a sustentar seu atribulado regime. Fonte: Associated Press.