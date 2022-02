China critica uso de ‘cortina de fumaça’ em crise na Ucrânia e defende diálogo

A China advertiu, nesta sexta-feira, 18, contra o uso do que considera “cortina de fumaça” na resolução da crise geopolítica na Ucrânia. Questionado sobre o alerta dos Estados Unidos de que uma guerra é iminente, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, questionou a credibilidade das agências de inteligência americanas.

Wenbin acrescentou que nenhum país deve ameaçar outro com sanções e pressões ou recorrer ao confronto.

Para ele, os governos devem tratar “adequadamente as preocupações de segurança razoáveis de todas as partes, incluindo a Rússia, por meio do diálogo e negociação”.