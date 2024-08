Mundo China critica EUA por apoiarem Filipinas após choque de navios no Mar da China Meridional

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, criticou a postura dos Estados Unidos em endossar as Filipinas após a colisão de navios filipinos e chineses ontem na região do Mar da China Meridional.

Em coletiva de imprensa, Mao disse que “os EUA precisam parar de atiçar o confronto no Mar da China Meridional, parar de desestabilizar a região e aumentar as tensões entre os países”. Ela defendeu que não cabe aos americanos interferirem ou opinarem sobre os conflitos na região, visto que não têm nenhuma relação com a região em questão.

Mao acusou os EUA também de usarem o Tratado de Defesa Mútua EUA-Filipinas para justificar a violação da soberania chinesa no Mar Meridional da China.