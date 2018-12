China confirma detenção de dois canadenses

A China confirmou nesta quinta-feira a detenção de dois homens do Canadá, afirmando que ambos foram detidos sob suspeita de “ameaçar a segurança nacional”. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lu Kang afirmou que o empresário Michael Spavor e o ex-diplomata canadense Michael Kovrig foram retidos na segunda-feira.

Lu afirma que o Canadá foi informado sobre as detenções, mas não quis comentar se os homens receberam advogados. Ele disse que os dois casos são tratados em separado.

Os dois casos elevaram a pressão sobre o Canadá, que deteve a diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, a pedido de autoridades americanas. A China exigiu a imediata libertação da executiva, filha do fundador da Huawei.

Questionado sobre se as detenções eram relacionadas à prisão de Meng, o porta-voz disse que os casos estavam sob investigação no âmbito da legislação chinesa. Fonte: Associated Press.