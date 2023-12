China chama de ‘destruidor da paz’ líder da corrida à presidência de Taiwan

A China acusou o candidato na liderança da corrida presidencial de Taiwan, William Lai, de ser um “destruidor da paz”, após um debate televisionado no sábado, 30. Durante o debate, Lai defendeu o direito de Taiwan de autogovernar como uma democracia.

O porta-voz do Escritório da China para Assuntos de Taiwan, Chen Binhua, disse que o discurso de Lai no debate foi “repleto de pensamentos de confronto”. Ele afirmou que Lai, que atualmente atua como vice-presidente de Taiwan com o Partido Democrático Progressista, é “o instigador de uma possível guerra perigosa no Estreito de Taiwan”.

Lai disse no sábado que estava aberto a manter conversas com Pequim “desde que haja igualdade e dignidade em ambos os lados do Estreito de Taiwan”. Afirmou ainda que Taiwan não está subordinado à China. Embora Lai não se descreva como buscando a independência de Pequim, ele geralmente afirma que Taiwan já é um país independente.

Lai está concorrendo na eleição presidencial de 13 de janeiro contra os candidatos Hou Yu-ih, do Partido Nacionalista Chinês, mais favorável à China, e Ko Wen-je, do Partido do Povo de Taiwan.

Fonte: Associated Press.