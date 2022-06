China afrouxa requisitos de quarentena, incluindo a quem chega ao país

A China afrouxará seus rigorosos requisitos de quarentena para viajantes internacionais que entram no país, em uma tentativa de equilibrar sua política de zero covid e as crescentes pressões sobre a segunda maior economia do mundo, segundo a Dow Jones Newswires. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta terça-feira, 28, em comunicado, que reduzirá o período total de quarentena de 21 dias para dez, tanto para viajantes que entram no país quanto para pessoas que tiveram em contato próximo com pacientes com covid-19. O órgão do governo também afrouxou seus requisitos de teste para pessoas em quarentena.