China afirma ter tomado medidas contra navio filipino que teria causado colisão - O Liberal

A guarda costeira da China informou neste domingo, 25, que adotou medidas contra um navio filipino que teria ignorado os avisos e causado uma leve colisão com um navio chinês no Mar da China Meridional. Disputada, a região é reivindicada em sua totalidade por Pequim, e é onde os confrontos entre os dois lados aumentaram. A colisão foi registrada na última segunda-feira, 19, sem relatos de feridos.

Gan Yu, o porta-voz da guarda costeira da China, disse em comunicado que o navio filipino entrou nas águas ao redor de Sabina Shoal nas Ilhas Spratly, ignorou o aviso chinês e navegou em direção ao navio da guarda costeira “de forma pouco profissional” e “perigosa”. Segundo ele, isso fez com que os dois navios esbarrassem um no outro. Ele disse que o navio filipino também tinha jornalistas a bordo para tirar fotos. “A responsabilidade é totalmente do lado das Filipinas. Advertimos severamente que o lado filipino deve parar imediatamente a infração e a provocação, caso contrário, deve arcar com todas as consequências”, afirmou Gan. Ele não detalhou quais medidas de controle a guarda costeira chinesa vai tomar.

O Gabinete de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas afirmou que sua embarcação encontrou manobras agressivas e perigosas de oito forças marítimas chinesas. O gabinete disse que as ações do lado chinês visavam a obstruir a missão humanitária de seu navio para reabastecer os pescadores filipinos com diesel, alimentos e suprimentos médicos. Fonte: Associated Press.