China acusa EUA de militarizar espaço, após protesto contra avião da Marinha em Taiwan

A China está acusando os Estados Unidos de militarizar o espaço sideral. A denúncia veio um dia depois do país da Ásia oriental protestar contra a passagem de uma aeronave antissubmarina P-8A Poseidon da Marinha dos Estados Unidos no estreito de Taiwan.

O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Cel. Tan Kefei, disse, nesta sexta-feira, que as ações dos Estados Unidos, incluindo o estabelecimento da Força Especial em 2019 como novo ramo das forças armadas, teve um “grande impacto negativo na segurança do espaço e estabilidade estratégica global”. Os avanços da China no espaço incluem uma estação espacial própria em órbita e planos para uma missão lunar tripulada.

Embora os Estados Unidos tenham enviado oficiais americanos para Pequim, incluindo o secretário de Estado, Antony Blinken, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, os laços bilaterais permanecem em baixa histórica. A China recusou, incisivamente, a restabelecer o contato militar entre ambos os países, possivelmente como uma forma de protesto contra as vendas de armamento defensivos dos EUA para Taiwan, além das sanções americanas contra o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu.

Fonte: Associated Press