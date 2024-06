Brasil e Mundo Chile apoiará ação contra Israel por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça

O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse hoje que o país apoiará a ação movida pela África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, acusando-o de genocídio. Boric enfatizou a necessidade de uma atuação decisiva por parte da comunidade internacional frente às operações realizadas em Gaza.

A declaração foi feita enquanto Boric apresentava seu terceiro relatório público ao Congresso, em Valparaíso, onde tratou de diversas questões, incluindo direitos humanos. “O Chile se unirá à África do Sul no caso apresentado contra Israel”, disse o presidente.

Boric também mencionou a contagem de mais de 35 mil mortes, descrevendo a situação em Gaza como uma grave crise humanitária. Ainda durante o discurso, o presidente anunciou que convocará o embaixador de Israel no Chile para consultas, como parte da resposta do país aos eventos recentes. Fonte: Associated Press.