Chefe do tráfico no Rio é expulso do Paraguai e trazido para o Brasil

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) informou em sua conta no Twitter que o traficante Carlos Eduardo Sales Cardoso, conhecido como Capilé, foi expulso do país e entregue às autoridades brasileiras.

O chefe do tráfico na Favela de Acari, zona norte do Rio de Janeiro, foi preso nesse sábado (15), em Assunção, pela Senad e pela Polícia Federal brasileira.

Capilé, de 35 anos, tinha ordem de prisão no Brasil por tráfico de drogas e homicídio. Ele foi preso em uma casa de alto padrão em um bairro residencial da zona oeste da capital paraguaia.

No imóvel, foram encontrados 86 relógios de luxo, além de R$ 3 mil em dinheiro e US$ 11.800, de acordo com a Senad.