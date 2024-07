Chefe da ONU pede verba para palestinos: Israel os força a ‘se mover como bolas de pinball’

O chefe das Nações Unidas apelou por financiamento na sexta-feira, 12, para a agência da ONU que ajuda refugiados palestinos em Gaza e em outras partes do Oriente Médio, acusando Israel de emitir ordens de desocupação que forçam os palestinos “a se mover como bolas de pinball humanas por uma paisagem de destruição e morte”.

O secretário-geral António Guterres disse em uma conferência de doadores que a agência, conhecida como UNRWA, enfrenta “um profundo déficit de financiamento”. O Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse no início da conferência que a agência só tinha fundos para operar até agosto. No final, ele disse aos repórteres que, embora o valor total das promessas não seja conhecido até a próxima semana, está confiante de que haverá dinheiro suficiente no orçamento anual de US$ 850 milhões para manter a agência funcionando até o final de setembro.

Os 30 mil funcionários da UNRWA fornecem educação, cuidados de saúde primários e outras atividades de desenvolvimento para cerca de 6 milhões de refugiados palestinos em Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. Nos próximos meses, Lazzarini disse que a UNRWA buscará recursos para manter suas operações até dezembro – e para apelos de emergência de US$ 1,2 bilhões para a guerra em Gaza e US$ 460 milhões para a crise na Síria, ambos com apenas 20% de financiamento.

Sem o apoio financeiro à UNRWA, o secretário-geral Guterres disse que “os refugiados palestinos perderão uma linha de vida crítica e o último raio de esperança para um futuro melhor”. O chefe da ONU reservou suas palavras mais duras para a ofensiva militar contínua de Israel em Gaza, que afetou toda a população de refugiados palestinos.

“O nível extremo de combate e devastação é incompreensível e injustificável – e o nível de caos está afetando todos os palestinos em Gaza e todos aqueles que tentam desesperadamente levar ajuda a eles. “Quando pensamos que não poderia piorar em Gaza – de alguma forma, de maneira terrível, os civis estão sendo empurrados para círculos cada vez mais profundos do inferno”, disse o secretário-geral.

Guterres disse que as últimas ordens de evacuação de Israel na Cidade de Gaza vieram com mais sofrimento e sangue civis. Nada justifica os ataques de 7 de outubro do Hamas no sul de Israel, disse ele, e “nada justifica a punição coletiva do povo palestino”.

O ataque do Hamas matou cerca de 1.200 pessoas – a maioria civis – e levou ao sequestro de cerca de 250 pessoas. Desde então, as ofensivas terrestres e os bombardeios israelenses mataram mais de 38.300 pessoas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território, que não distingue entre combatentes e civis em sua contagem. Guterres disse que a UNRWA não foi poupada: “195 funcionários da UNRWA foram mortos, o maior número de mortos de funcionários na história da ONU”.

Por anos, a UNRWA tem sido subfinanciada, mas este ano a situação ficou mais crítica após alegações israelenses de que 12 dos 13 mil trabalhadores da agência em Gaza participaram do ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra em andamento em Gaza. A UNRWA imediatamente os suspendeu. Como resultado das alegações, 16 países interromperam o financiamento à UNRWA, totalizando cerca de US$ 450 milhões.

Lazzarini disse aos repórteres que 14 doadores retomaram oficialmente o financiamento e ele acredita que “muito em breve” um 15º país – o Reino Unido – retornará. O 16º país são os Estados Unidos, que era o maior doador da UNRWA. O Congresso dos EUA proibiu qualquer pagamento à agência até 25 de março de 2025.

Pouco antes da abertura da conferência, a Ministra das Relações Exteriores da Eslovênia, Tanja Fajon, anunciou que 118 países assinaram uma declaração de forte apoio à UNRWA, o que Lazzarini acolheu. Ele disse que os Estados Unidos estavam entre os signatários, embora não tenham participado da conferência. “Mas foi um sinal muito bom … que indica que eles também estão fornecendo o necessário apoio político à agência”, disse Lazzarini.