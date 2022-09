Mundo Charles se encontra com líderes da Commonwealth; cortejo percorre Escócia

O rei Charles III foi oficialmente proclamado, neste domingo, monarca na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, uma dia após a cerimônia de proclamação realizada em Londres. Cerimônias de proclamação foram realizadas também em outros países da Commonwealth – grupo de ex-colônias do Império Britânico – como Austrália e Nova Zelândia.

Ainda neste domingo, o rei Charles III se encontrará com o secretário geral da Commonwealth no Palácio de Buckingham, em Londres, para depois participar de uma recepção com comissários das nações da Commonwealth.

O caixão com o corpo da rainha Elizabeth II deixou o Castelo Balmoral, no interior da Escócia, para uma viagem de seis horas até a capital escocesa de Edimburgo e, depois, até Londres. Pelo Twitter, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que “a Escócia prestará homenagem a uma mulher extraordinária”.

Na tarde de segunda-feira, o caixão deverá ser levado até a Catedral de St. Giles, em Edimburgo. Na terça-feira à tarde, o cortejo seguirá para o Palácio de Buckingham, em Londres. O funeral será realizado no dia 19, na Abadia de Westminster.

Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.