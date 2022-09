Charles III é proclamado oficialmente monarca do Canadá

O rei Charles III foi oficialmente proclamado monarca do Canadá, neste sábado, 10, em uma cerimônia em Ottawa. Charles automaticamente se tornou rei quando a rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira. Mas, como a cerimônia no Reino Unido horas antes, a cerimônia de ascensão no Canadá é um passo constitucional e cerimonial fundamental na apresentação do novo monarca ao país.

Charles é agora o chefe de Estado no Canadá, que é membro da Comunidade Britânica de ex-colônias.

“O Canadá tem uma longa história e uma amizade próxima com Sua Majestade o Rei Charles III, que visitou nosso país muitas vezes ao longo dos anos”, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em comunicado.