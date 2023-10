Chanceleres da UE farão reunião de emergência sobre Oriente Médio na terça-feira

Ministros de Relações Exteriores da União Europeia (UE) farão uma reunião de emergência na terça-feira (10) para discutir o conflito entre Israel e Gaza, afirmou nesta terça-feira, 9. o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, em sua conta na plataforma X (ex-Twitter).

A UE é um dos principais doadores do povo palestino. O bloco alega que sua ajuda, que somou quase US$ 316 milhões em 2022, passa por controles para garantir que não chegue a grupos designados como organizações terroristas, incluindo o Hamas, que lançou um ataque em larga escala contra Israel no fim de semana.

A reunião em Mascate, Omã, onde vários chanceleres europeus estão reunidos para um encontro com países do Golfo, tem como objetivo “discutir as implicações e consequências” da crise no Oriente Médio, disse um porta-voz. *Com informações da Dow Jones Newswires.