Cessar-fogo entre Israel e Hamas começará na manhã desta sexta-feira, diz ministério do Catar

Um cessar-fogo de quatro dias em Gaza entre Israel e o Hamas começará na manhã desta sexta-feira, 24, disse o Catar, um dia depois do anunciado originalmente, enquanto os negociadores trabalhavam nos detalhes finais do acordo, que levará à libertação de dezenas de reféns detidos por militantes e palestinos presos por Israel. O cessar-fogo estava originalmente previsto para começar na manhã de quinta-feira, 23, mas pareceu ter encontrado um obstáculo na noite anterior, quando o conselheiro de segurança nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, anunciou um atraso de um dia sem fornecer um motivo.

Nesta quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, anunciou que o cessar-fogo começará às 7h, horário local, de sexta-feira (5h GMT, 2h Brasília). Ele disse que os dois lados trocaram listas de pessoas a serem libertadas e que o primeiro grupo de 13 mulheres e crianças detidas pelo Hamas seria libertado na tarde de sexta-feira. Ele não disse quantos prisioneiros palestinos seriam libertados, mas as autoridades disseram que três seriam libertados para cada refém. O aumento da ajuda aos palestinos começará a entrar em Gaza “o mais rápido possível”, disse al-Ansari. A esperança é que o “impulso” deste acordo leve ao “fim desta violência”, disse ele aos jornalistas.

O acordo de trégua aumentou as esperanças de acabar com a guerra, que arrasou vastas áreas de Gaza, alimentou uma onda de violência na Cisjordânia ocupada e despertou receios de uma conflagração mais ampla em todo o Oriente Médio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu continuar a guerra depois de a trégua expirar para destruir as capacidades militares do Hamas, pôr fim ao seu domínio de 16 anos em Gaza e devolver todos os cerca de 240 prisioneiros detidos em Gaza pelo Hamas e outros grupos. Fonte: Associated Press.