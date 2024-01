CEO da Boeing diz que empresa precisa reconhecer próprio erro, após falha em avião

O CEO da Boeing, David Calhoun, disse que a empresa precisa reconhecer seu erro, enquanto a fabricante de aeronaves está se recuperando de uma falha na porta do modelo 737 MAX 9 que resultou na paralisação de vários de seus aviões. Em seus primeiros comentários desde o acidente, Calhoun indicou que um passo em falso da fabricante de aeronaves desempenhou um papel importante.

“Vamos abordar esse assunto e reconhecer nosso erro, com 100% de total transparência em cada etapa do processo”, afirmou ele, em um discurso aos funcionários na terça-feira. “Vamos trabalhar com o National Transportation Safety Board que está investigando o acidente em si para descobrir qual é a causa.”

Calhoun não especificou a que erro estava se referindo, e outros executivos que falaram advertiram contra especulações.

A Boeing não quis entrar em detalhes.

O Wall Street Journal analisou o áudio de seus comentários em uma reunião geral na fábrica de 737 em Renton, Washington. Fonte: Dow Jones Newswires