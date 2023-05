Cenas de ansiedade e cansaço são registradas ao longo da fronteira dos EUA com o México

Com o fim do Título 42, a legislação que permitia a Washington expulsar e mandar de volta os imigrantes para o México em razão da pandemia de covid-9, os imigrantes no norte do México enfrentaram mais incertezas sobre um novo sistema online de pedidos de asilo nos EUA.

Alguns imigrantes ainda entraram apreensivos no Rio Grande, desafiando os funcionários que gritavam para que voltassem, enquanto em outros locais ao longo da fronteira EUA-México as pessoas se debruçavam sobre os celular para tentar entender o formulário de marcações de pedido de vistos.

O governo do presidente Joe Biden introduziu as novas regras de pedidos de asilo numa tentativa de fazer com que os requerentes deixem de atravessar a fronteira ilegalmente, com regras similares às usadas antes da pandemia de covid-19, e criando novas vias legais para a entrada.

A transição para o novo sistema desenrolou-se durante a noite, no meio de ações judiciais e dos últimos esforços dos imigrantes para atravessar uma fronteira fortificada com arame farpado e guardas federais.

Um juiz federal da Flórida bloqueou temporariamente a tentativa do governo americano de libertar os imigrantes mais rapidamente quando as estações de detenção da Patrulha Fronteiriça estiverem cheias.

Em Matamoros, do lado mexicano do Rio Grande, a partir de Brownsville, no Texas, as famílias de imigrantes – com alguns pais com filhos – hesitaram quando o prazo expirou às 23h59 desta quinta-feira, 11 dos EUA (00h59 de sexta no horário de Brasília), antes de entrarem nas águas do Rio Grande, agarrando-se ao celular acima para iluminar o caminho para os EUA.

As autoridades americanas gritaram para que os imigrantes voltassem. “Tenham cuidado com as crianças”, gritou um funcionário através de um megafone. “É especialmente perigoso para as crianças”.

Em um acampamento de imigrantes junto a uma ponte fronteiriça entre Ciudad Juárez, no México, e El Paso, no Texas, os celulares estavam com a lanterna ligada enquanto os imigrantes tentavam marcar uma consulta para pedir de asilo online através de um aplicativo da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

“Não há outra maneira de entrar”, disse a venezuelana Carolina Ortiz, acompanhada do marido e dos filhos, de um e quatro anos. Outros no acampamento tinham o mesmo plano: continuar a tentar preencher o formulário online.

A regra expirada, conhecida como Título 42, estava em vigor desde março de 2020. Permitia que os funcionários fronteiriços expulsassem rapidamente os requerentes de asilo na fronteira, com o objetivo de evitar a propagação da covid-19.

Embora o Título 42 impedisse muitos de pedir asilo, não tinha consequências legais, encorajando tentativas repetidas. Depois de quinta-feira, os imigrantes correm o risco de serem impedidos de entrar nos EUA durante cinco anos e de serem objeto de um possível processo penal.