CDC orienta vacinação rápida contra covid para todos acima de 16 anos nos EUA

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) confirma em seu site, nesta segunda-feira, 19, que todos aqueles com 16 anos ou mais já podem receber sua vacina contra o novo coronavírus. “Tome a vacina contra a covid-19 o mais rápido que puder. A disseminação da vacina é crucial para ajudar a acabar com a pandemia”, diz o órgão oficial.

No site do CDC, os moradores do país podem encontrar um posto de vacinação próximo.

Na maioria dos casos, os locais encarregados da vacinação no país têm agendado previamente os horários para a imunização.