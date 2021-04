Casos globais de infectados pelo novo coronavírus ficam perto de 130 milhões

Total de mortes pela doença no mundo já passou de 2,8 milhões, sendo 553 mil só nos Estados Unidos

A contagem global de casos de infecção por Covid-19 ultrapassou 129,6 milhões nesta sexta-feira, 2, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Apenas os Estados Unidos respondem por um quarto do total, com mais de 30,5 milhões de casos. Já o total mundial de mortes pela doença ultrapassa 2,8 milhões, cerca de um quinto das quais (553.138) nos EUA.

Os EUA relataram ao menos 77.718 novos casos na quinta-feira, 1º de abril, segundo mecanismo de acompanhamento do The New York Times, e ao menos 955 óbitos.

Na última semana, a média diária de casos nos EUA chegou a 65.574, alta de 20% ante a média de duas semanas atrás, à medida que o número de infecções continua a crescer, apesar dos esforços de vacinação. Especialistas atribuem a tendência à reversão de medidas de bloqueio em alguns Estados do país.

Fora dos EUA, o Brasil está em segundo lugar no ranking global, com cerca de 12,8 milhões de casos e 325.284 mortes.

A Índia ocupa a terceira posição em casos (12,3 milhões) e a quarta em óbitos (163.396).

O Mexico é o terceiro em mortes (203.664) e o 13º em casos (2,2 milhões).

Já o Reino Unido tem 4,4 milhões de casos e 127.006 mortes, maior número de óbitos na Europa e o quinto maior do mundo.