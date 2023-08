Caso Hunter Biden: promotores negam pressão para manter acordo de cobrança de armas

O confronto legal sobre o acordo judicial de Hunter Biden continuou nesta terça-feira, 15. Os advogados do filho do presidente americano, Joe Biden, argumentaram que os promotores renegaram um acordo sobre cobrança de impostos, mas disseram que um acordo separado que o poupa do processo por porte de arma continua válido. O acordo sobre a acusação de armas também contém uma cláusula de imunidade contra processos federais por alguns outros crimes em potencial.

Os promotores negaram renegar qualquer acordo. Embora o acordo sobre a acusação de porte de arma tenha sido assinado por um promotor, os agentes de liberdade condicional não o assinaram e, portanto, nunca se tornou válido, argumentaram.

O advogado de defesa de Biden no caso, Christopher Clark, também entrou com um pedido de retirada do caso hoje. Ele foi substituído por outro advogado de Hunter Biden, Abbe Lowell.

O conflito está agora diante da juíza distrital dos EUA Maryellen Noreika, que está avaliando a moção da promotoria para retirar as acusações de contravenção fiscal que eles apresentaram e, potencialmente, arquivá-las em outro tribunal como Califórnia ou Washington.