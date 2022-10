Casamento LGBT+ se torna legal em todo o México

O casamento homoafetivo foi aprovado na noite desta quarta-feira, 25, pelo Congresso de Tamaulipas, no norte do México. Essa é a última das 32 entidades federativas mexicanas a legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo. Aos gritos de “Sim, pode!”, manifestantes favoráveis à reforma do Código Civil estadual comemoraram o resultado da votação, que terminou com 23 votos a favor, 12 contra e uma abstenção.

A sessão aconteceu em meio a canções e gritos de grupos que defendiam lados opostos. Eles se reuniram na sacada do plenário. Em alguns momentos, a movimentação interrompeu a discussão e obrigou os parlamentares a se deslocarem para outra sala para encerrar o debate.

A deputada Nancy Ruíz Martínez, promotora da proposta legislativa, salientou que é uma luta de anos que custou lágrimas, esforço e dor a pessoas que em algum momento foram excluídas. “Agora, desta tribuna mais alta, reitero: não há pessoas de primeira ou segunda classe, todas as pessoas devem usufruir deste direito”, ressaltou a parlamentar.

Além de Tamaulipas, o Congresso de Guerrero, no sul do México, também havia aprovado uma reforma semelhante 24 horas antes, na terça-feira, 24. Há dois dias, o Congresso de Tabasco também aprovou as reformas para o casamento igualitário e, no último dia 11 de outubro, o Estado do México tornou-se a 29ª entidade a aprovar a união entre pessoas do mesmo sexo.