Casa Branca: Rússia ‘executa soldados’ que desobedecem ordens para atacar Ucrânia

A Casa Branca disse nesta quinta-feira, 26, que a Rússia está executando soldados que não cumpriram ordens e ameaçando unidades inteiras de morte, caso elas se retirem da artilharia contra a Ucrânia.

A ação reflete o desgaste moral da Rússia, 20 meses após a invasão da Ucrânia, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, em coletiva de imprensa. No entanto, ele não forneceu detalhes sobre quantas tropas russas foram executadas por não cumprirem ordens ou exemplos específicos de unidades ameaçadas de execução por se retirarem do fogo ucraniano.

A Casa Branca tem rebaixado e divulgado descobertas da inteligência sobre a ação russa no decorrer da guerra. No passado, o governo afirmou que o objetivo era revelar os planos de desinformação russa e outras atividades, para que os aliados permaneçam atentos às intenções de Moscou. A nova revelação ocorre enquanto o presidente Joe Biden pressiona a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, a fornecer mais fundos para a Ucrânia, enquanto Kiev tenta repelir a Rússia, em uma guerra que não tem fim à vista.

Na coletiva, Kirby renovou um apelo para que o Congresso aprove o pedido de financiamento suplementar de quase US$ 106 bilhões, que Biden revelou na semana passada. O pedido de financiamento inclui mais de US$ 61 bilhões para a Ucrânia.